المشدد 15 سنة لسائق قتل زوجته في مشادة بينهما بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 15سنة لسائق لقتله زوجته، أثر مشادة كلامية بينهما، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليويية.

صدر الحكم برئاسه المستشار سيد رفاعي محمد حسين وعضوية المستشارين عزت سمير عزت المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، محمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

وأحالت النيابة العامة المتهم: "عمرو ا ن ق" 41 سنة، المهنه سائق - العنوان كفر عبيان أبو زعبل مركز الخانكة في القضية رقم 9919 - 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 585 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها لأنه في يوم 28 / 5 / 2023 محافظة القليوبية بدائرة مركز الخانكة، قتل المجني عليها هانم إبراهيم حامد سليمان، عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر مشادة بينه والمجني عليها سالفة الذكر تعدى عليها ضرباً بيده في أنحاء متفرقة من جسدها بأن وضع يديه على فاهها وأنفها كاتماً أنفاسها، بنية إزهاق روحها فأحدث إصابتها التي أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.