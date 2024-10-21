كريم أكرم يخوض انتخابات اتحاد ألعاب القوى على منصب الرئيس

أعلن المهندس كريم أكرم رئيس اللجنة الفنية باللجنة الأولمبية المصرية وعضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، عن قراره بالترشح على مقعد رئاسة اتحاد ألعاب القوى.

وجاء قرار كريم أكرم للترشح على منصب رئاسة اتحاد ألعاب القوى، من أجل تطوير اللعبة في مصر وزيادة انتشارها وقاعدة ممارسيها بالكشل الذي تستحقه رياضة ألعاب القوى فهي أم الألعاب، كما يسعى للاستفادة بالشكل الأمثل من الكوادر المصرية في اللعبة، وهي قادرة بكل تأكيد على إعادة اللاعبين المصريين للمستويات العالمية.

وتقدم أكرم صباح اليوم الاثنين بأوراق ترشحه على رئاسة الاتحاد، خلال الدورة الانتخابية المقررة يوم 8 نوفمبر المقبل.

ويتمتع كريم أكرم بعلاقات قوية داخل وسط ألعاب القوى المصري، وكافة الهيئات الرياضية للعبة، بجانب علاقاته الدولية التي يسعى لاستغلالها من أجل خدمة اللعبة في مصر وعمل بروتوكولات مشتركة مع افضل المنتخبات العالمية في كلّ منافسة.

كما يتطلع أكرم أن يكون الاتحاد المصري لألعاب القوى وجهة لاستضافة البطولات العالمية على أرض مصر، واستغلال البنية التحتية الرياضية الجبارة التي وفرتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، لخدمة الرياضة المصرية وأبطال مصر، وهو الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على المستوى الفني للاعبين والمدربين والحكام وكافة أفراد المنظومة الرياضية.

وتقام انتخابات الجمعية العمومية لألعاب القوى 8 نوفمبر المقبل، وتم إخطار الهيئات أعضاء الجمعية العمومية بموعد العمومية حتى يتم إرسال تفويضات الحضور فى العمومية والتصويت بها.

ووفقا للتصنيف الذي أعلنته اللجنة الأولمبية ، فإن التصنيف الأولمبى الخاص بالهيئات الرياضية التي يحق لها الحضور والتصويت في العمومية يصل إلى 68 هيئة.