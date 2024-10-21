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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب الاكتئاب.. فتاة تقفز من الطابق الثاني داخل مستشفى الهرم

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيبت فتاة بكسور وكدمات بالجسد إثر قيامها بالقفز من الطابق الثاني داخل مستشفى الهرم أثناء تواجدها للكشف داخل المستشفى لمعاناتها من الاكتئاب.

تلقي الرائد محمد أشرف رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من الأمن الإداري بمستشفى الهرم بدائرة القسم يفيد بسقوط فتاة من علو، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد فتاة تدعي "حسناء" في عقده الرابع الثالث للكشف لمعاناتها من الاكتئاب قامت بالقفز من الطابق الثاني، جري نقلها إلي غرفة العناية المركزة مصابة باصابات بالغة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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