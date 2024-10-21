«تعليم الفيوم» تفتح باب الترشيح لوظيفة متابع بإدارتي أبشواي وطامية

في إطار توجيهات الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وذلك وفي ضوء بروتوكول التعاون المُوقع مع دولة اليابان.



تُعلن مديرية التربية والتعليم بالفيوم عن فتح باب التقدم والترشيح لعدد (2) من السادة العاملين بنطاق إدارة أبشواي التعليمية، وعدد (2) من السادة العاملين بنطاق إدارة طامية التعليمية، للعمل كمتابعين لتنفيذ أنشطة توكاتسو بناء علي موافقة الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليمات الواردة من وحدة المدارس المصرية اليابانية لتفعيل المكون الثاني لمشروع المدارس المصرية اليابانية وفق الكتاب الدوري رقم ( 37 ) ممن يتوفر لديهم الشروط التالية : ـ

١. السن لا يزيد عن 45 عام في 1 / 1 / 2025

٢. التفرغ لمدة يوم أو يومين أسبوعيًا، حسب نوعية المدارس المرشح للعمل بها (المصرية اليابانية أو القائمة)

٣. محل الإقامة / العمل بالقرب من نطاق الإدارة التعليمية التي بها المدارس اليابانية أو قائمة.

٤. الاستعداد لتقديم الدعم لأي مدرسة يابانية أو قائمة علي مستوي المحافظة.

٥. أن يكون المرشح حاصلاً علي مؤهل تربوي.

٦. يجب أن يكون للمرشح خبرة في مجال التدريب والمتابعة، وخبرة مسبقة بالتدريس لا تقل عن خمس سنوات

٧. الا يقل تقدير الأداء السنوي عن ممتاز (كفء) للسنوات الثلاث الأخيرة.

٨. صحيفة حالة الكترونية حديثة معتمدة من الإدارة وخالية من أي جزاءات أو عقوبات.

٩. أن يتمتع المرشح بحسن السيرة وحسن المظهر.

١٠. ألا يخل المرشحون بأداء مهام عملهم الأساسي سواء مدرسة & إدارة & مديرية وفي حالة الإخلال تقوم الوحدة بمخاطبة المديرية بإلغاء التكليف.



تقدم الطلبات باليد بديوان مديرية التربية والتعليم بالفيوم - مكتب مدير عام إدارة التعليم العام، خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 22 / 10 / 2024 م وحتي يوم الأثنين الموافق 28 / 10 / 2024 م ولن تقبل الطلبات التي ترد بالبريد أو بعد الموعد المحدد.

جدير بالذكر سوف يتم التواصل مع المرشحين ممن تنطبق عليهم الشروط تليفونيًا لأجراء المقابلات بالمديرية.