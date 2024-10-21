السوبر المصري.. أمين عمر يقترب من تحكيم النهائي .. وطاقم إماراتي فى الصورة

كشف مصدر خاص داخل لجنة الحكام عن اقتراب أمين عمر الحكم الدولي من إدارة لقاء الاهلي والزمالك فى نهائي كأس السوبر المحلي المقرر لها الخميس المقبل فى الإمارات.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لموقع البوابة نيوز اليوم، أن هناك طاقم حكام اماراتي في الصورة لإدارة نهائي السوبر، فى حال رغبة الاهلي والزمالك فى اختيار طاقم تحكيم أجنبي.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائي كأس السوبر المصري المقامة فى الإمارات.

ويتكون طاقم حكام مصري مكون من محمد معروف حكم ساحة، فيما يساعدان معروف كل من محمود أبو الرجال وهانى خيري، فيما تم تعيين محمود ناجى حكما رابعا ومحمود عاشور حكما الفأر فيما يساعده عمر فتحي.

وانتهت بفوز الزمالك بضربات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

كما قام بتحكيم مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا فى نصف نهائي كأس السوبر المصري المقامة فى الإمارات.

أحمد الغندور حكم ساحة والمساعدين كل من أحمد حسام طه وشريف عبدالله، فيما تم تعيين أمين عمر حكما رابعا، وائل فرحان حكما للفأر، فيما يساعده الحكم الإماراتي عيسى خليفة.

وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.