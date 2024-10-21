إحالة أوراق فران للمفتي بتهمة قتل شخص في جلسة صلح بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها في محافظة القليوبية اليوم الإثنين، بإحالة أوراق قضية فران لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة قتل شخص في جلسة صلح بسبب خلافات سابقة بينهما بدائرة مركز شرطة الخانكة وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر إحالة المتهم ويدعى "محمود ه ا" 31 سنة، فران إلى محكمة الجنايات لانه في غضون شهر مايو 2023 قتل المجني عليه "عطوة م ع" عمدًا مع سبق الإصرار وعقد العزم على قتل المجني عليه وأعد سلاحًا ناريا "بندقية خرطوش"، وتوجه لمكان تواجده به، وأطلق صوبه عيارًا ناريا من سلاح ناري بندقية خرطوش، فأحدثت التي أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا نارياً "بندقية خرطوش"، كما أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن، عن نشوب مشادة كلامية فيما بين زوجة نجل المجني عليه والمتهم، لقيامه بالتعدي عليها بالسب والشتم أمام الجيران والتوعد لها يقتل أحد ذويها، على إثرها قام المتهم بتجهيز سلاح ناري "بندقية خرطوش"، وتعدى على المجني عليه بإطلاق عيار ناري صوب المجني عليه فحدثت إصابته التي أودت بحياته.