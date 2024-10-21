نائب محافظ قنا يبحث شكوى 150 مواطنًا

استقبل الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، عدد من المواطنين بديوان عام المحافظة، للاستماع لشكواهم، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذا توفير مزيد من سبل تحسين الحياة ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية، بحضور القيادات التنفيذية.

واستمع نائب محافظ قنا، لطلبات وشكاوى عدد 150 مواطنا ،والتى تنوعت ما بين طلبات قوي عاملة، وصحة، وتربية وتعليم، وانتدابات، وتضامن اجتماعي ومراكز تكنولوجية، ومجالس مدن، موجها بسرعة فحص عدد آخر من الطلبات وإيجاد الحلول لها.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة .

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