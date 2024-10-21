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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

"يوروموني": بنك مصر الأفضل بالشرق الأوسط في تمويل التجارة وإدارة النقد 2024

هشام عكاشه الرئيس
هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر
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أعلنت مجلة يوروموني العالمية (Euromoney)، المتخصصة في مجال المال والبنوك، عن نتائج تصنيفاتها السنوية لعام 2024 في تمويل التجارة وإدارة النقد.

وحقق بنك مصر إنجازًا متميزًا بحصوله على 10 تصنيفات متقدمة في هذين المجالين، مما يعكس التزامه بتقديم أفضل الخدمات المصرفية وتعزيز مكانته في السوق المحلي والإقليمي.

تصنيفات بنك مصر في تمويل التجارة لعام 2024:

  • رائد السوق المصرية لعام 2024.
  • أفضل مقدم خدمة للسوق المصرية لعام 2024.

تصنيفات بنك مصر في إدارة النقد لعام 2024:

  • أفضل بنك في إدارة النقد – مصر 2024.
  • أفضل بنك في خدمة العملاء بمجال إدارة النقد – مصر 2024.
  • أفضل بنك في تقديم منتجات إدارة النقد – مصر 2024.
  • أفضل بنك في استخدام التكنولوجيا لإدارة النقد – مصر 2024.
  • أفضل بنك في التحصيلات – الشرق الأوسط 2024.
  • أفضل بنك في بطاقات الشركات – الشرق الأوسط 2024.
  • أفضل بنك في إدارة النقد بالعملات الأجنبية – الشرق الأوسط 2024.
  • أفضل بنك في ميكنة المتحصلات – الشرق الأوسط 2024.

آلية تقييم يوروموني:

يعتمد تصنيف مجلة يوروموني على معايير دقيقة تشمل تحليل الأداء والاستراتيجيات التي تتبناها المؤسسات المالية، بالإضافة إلى دراسة البيانات الكمية والنوعية المقدمة من البنوك. يتم إجراء هذه التقييمات بواسطة نخبة من الخبراء الماليين لضمان اختيار المؤسسات ذات الأداء المتميز.

ثقة العملاء ودورها في نجاح بنك مصر

يمثل حصول بنك مصر على هذه التصنيفات شهادة على ثقة عملائه التي تُعد الأساس في نجاح البنك. يعمل البنك باستمرار على تطوير خدماته ومنتجاته لتلبية احتياجات العملاء وتعزيز تجربتهم، مع الحفاظ على تميزه في السوق.
كما يسعى بنك مصر إلى تحقيق التنمية المستدامة والمشاركة الفعالة في دعم الاقتصاد المصري، بما يعكس التزامه بقيم الاستدامة والرخاء.

هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر
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