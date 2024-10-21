الذهب يواصل الارتفاع مع تزايد الطلب عليه كملاذ آمن

أسعار الذهب بالأسواق المحلية تواصل موجة الارتفاع خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تزايد الطلب على الملاذ الآمن، وسط تصاعد الصرع في منطقة الشرق الأوسط، بجانب دورات التيسير النقدي التي بدأتها البنوك المركزية مؤخرًا.



قال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 20 جنيهًا، مقارنة بختام تعاملات مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3730 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 14 دولارًا لتسجل 2735 دولارًا.



وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4263 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3197 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2487 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29840 جنيهًا.



ووفقًا للتقرير الأسبوعي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 3 % وبقيمة 110 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3600 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3710 جنيهات، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بنسبة 2.4 %، وبقيمة 64 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2657 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2721 دولارًا.



ووفقًا لبيانات منصة آي صاغة، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حتى الآن، بنسبة 17.4 %، وبنحو 555 جنيهًا، منذ بداية 2024، في حين ارتفعت الأسعار بالبورصة العالمية بنحو 673 دولارًا، وبنسبة 32.6٪ ، مدعومة بمشتريات البنوك المركزية، وتوقعات إنهاء دورة التشديد النقدي، والطلب القوي على الملاذ الآمن بسبب الصراعات في الشرق الأوسط، بجانب مشتريات الأفراد.



أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تتداول بنحو أقل من أسعار البورصة العالمية، في ظل التراجع النسبي لعمليات تصدير الذهب الخام للأسواق الخارجية.



أضاف، أن ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية، يرجع زيادة الطلب على الذهب، وسط تصاعد الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وتحركات بنك الشعب الصيني لتخفيف شروط الائتمان بشكل أكبر من خلال خفض أسعار الفائدة.



وتوقع، إمبابي، أن تواصل أسعار الذهب ارتفاعها، مع إنهاء البنوك المركزية لدورة التشديد النقدي، والتوجه لخفض أسعار الفائدة، بكل أكثر حدة.



سيؤدي خفض بنك الشعب الصيني لأسعار الفائدة على القروض الأساسية لمدة عام وخمسة أعوام، إلى زيادة جاذبية الذهب، وزيادة الطلب من المستثمرين الصينيين، الذين يشكلون أكبر سوق للسلعة في العالم.



وارتفعت أسعار الذهب مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وتكثيف قوات الكيان المحتل قصفها لبيروت، بجانب الاستعداد لشن هجوم انتقامي على إيران بعد انفجار قنبلة بالقرب من منزل نتنياهو.



في حين قرر البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام - وهو ما يمثل أول خفض متتالي لأسعار الفائدة منذ 13 عامًا، ومن المتوقع أيضًا أن يخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بشكل أكبر، في حين عززت بيانات التضخم الضعيفة في المملكة المتحدة الرهانات على تخفيف أكثر حدة من قبل بنك إنجلترا.



وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بدء اجتماع صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين، وبدء قمة البريكس يوم الثلاثاء، واجتماع السياسة النقدية لبنك كندا يوم الأربعاء، ومبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة، وطلبات البطالة الأسبوعية؛ ومسح مؤشر مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات يوم الخميس.