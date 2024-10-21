متقفش قدام البيت.. اعترافات المتهم بإطلاق نار على سائق بالبدرشين

اعترف المتهم بإطلاق النيران على أحد الأشخاص بمنطقة البدرشين جنوب الجيزة، أنه في يوم الواقعة نشبت بينه وبين المجني عليه مشادة كلامية، رفض فيها المتهم وقوف المجني عليه أمام منزله ومعاكسة المارة، لإطلاق صوبه طلقة من فرد خرطوش أدت إلى إصابته، وجرى نقله إلى المستشفى.

وكشفت التحقيقات أن المتهم عاطل يُدعى (عيد. أ)، 30 عاما، والمجني عليه هو (أحمد. م)، 25 عاما، سائق، ومصاب برش سلاح (خرطوش) بالبطن وحالته سيئة ولا يمكن استجوابه.

وأصدرت النيابة قرارًا بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه، وتحريز السلاح المستخدم في الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، وطلب تقرير طبي حول مدى الإصابات التي لحقت به وموافاة النيابة به.

سائق يطلق النار على عاطل بالبدرشين

تلقى الرائد أحمد يحيي رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصاب بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين سائق طرف أول وآخر يعمل سائق توك توك طرف ثان، لرفض الأول وقوف الثاني أمام منزله ومعاكسة المارة، قام خلالها الطرف الأول بإطلاق النار من سلاح خرطوش تجاه الثاني محدثا إصابته، جري نقل المصاب إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.