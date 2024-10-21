محافظ الدقهلية وسفير الإتحاد الأوروبي يتفقدا المحطه الوسيطة للمخلفات الصلبة بنبروة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الإثنين يرافقه السفير كريستيان برغر سفير الاتحاد الأوروبي لدي مصر وحرمه السيده مارينا برغر موقع المحطه الوسيطه للمخلفات الصلبة بنبروه والجاري العمل بها ضمن مشروع مصرف كيتشنر وتم الاستماع إلي شرح مفصل حول مراحل العمل بالمحطة.

يأتى ذلك في إطار زيارت السفير للمحافظة لتفقد ومتابعة المشروعات المموله من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والاتحاد الأوربي لتنقية مياه مصرف كيتشنر بطول 67 كيلو متر والتي يتم تنفيذها بمحافظات الدقهليه و الغربيه و كفر الشيخ بقيمة 87 مليون يورو مقسمين الي 79 مليون يورو قرض من البنك الأوروبي و 8 مليون يورو منحه من الإتحاد الأوروبي .

وثمن " المحافظ " دور الإتحاد الأوروبي والبنك الأوربي لإعادة الإعمار لمساهمتهم في حل المشاكل التي تواجه مصرف كيتشنر من خلال تنقية المياه وتنفيذ وانشاء مصانع لتدوير القمامه وغلق المقالب للحفاظ علي البيئة.

وأوضح اللواء "مرزوق" بأن المشروعات المستهدفه بالدقهليه ضمن مشروع مصرف كيتشنر يتم تنفيذها بمركزي نبروه وبلقاس وهي عباره عن إنشاء المحطه الوسيطه بنبروه علي مساحة 2 فدان و غلق المقلب العمومي بقلابشو مركز بلقاس علي مساحة 52 فدان - إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبه بقلابشو علي مساحة 18 فدان بطاقة استيعابية 600 طن يومي - تطوير ورفع كفاءة الحملات الميكانيكية نبروه وبلقاس .

وأشار " المحافظ " إلي أن الدقهليه من المحافظات المتقدمه في تنفيذ محاور وبنود مشروع مصرف كيتشنر من خلال البدء في الخطوات التنفيذية والدراسات الاستشارية و الوحدات القياسية لمعالجة ورفع كفاءة مصرف كيتشنر.

ولفت "مرزوق" إلي أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية لمتابعة العمل بمشروع مصرف كيتشنر وتنفيذ بنوده لتحقيق أقصي استفادة بيئيه منه وهناك إجتماعات دوريه لتذليل كافة العقبات التي تواجه المشروع.

وأكد " المحافظ " علي أن النظافه هي أحد أهم علامات حضارة الأمم والشعوب ومن خلالها يتم قياس مدي التحضر والوعي لدي الشعوب .

وأشار إلي أن نظافه الشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظة هي التحدي الأكبر و الأهم لدينا في الفترة الحالية ونعمل من خلال خطه موضوعه يتم دراستها لحل هذه المشكله من جذورها عن طريق الجمع المنزلي .

وأكد "المحافظ " علي أن الموقع الجغرافي والتربة الخصبه بالدقهلية جعلها تحظي بالعديد من الفرص الاستثمارية الوعدة فى كافة مجالات الاستثمار في جميع المجالات الصناعيه والزراعيه وغيرها .

وقال اللواء "مرزوق" إن الدقهلية محافظة أنجبت وما زالت تنجب لمصر والعالم العديد من الرموز و الأعلام في شتي المجالات الدينيه والعلميه والفنيه والأدبية والسياسيه .

ووجه " المحافظ " بدراسة توسعة وازدواج الطريق المؤدي الي المحطه الوسيطه للمخلفات بنبروه حتي يتم استيعاب سيارات نقل المخلفات من المحطه الي مصنع التدوير .

ومن جانبه وجه " سفير الاتحاد الأوروبي " شكره وتقديره لمحافظ الدقهلية علي حسن استقباله والتعاون الوثيق لإنجاز المشروعات الممولة بنطاق المحافظة من الإتحاد الأوروبي والبنك الأوربي لإعادة الإعمار للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخيه .

وقال السفير "كريستيان" حرصت علي زيارة محافظه الدقهليه نظراً لمكانتها التاريخية التي تتميز بها ورموزها الذين أضافوا لمصر وللعالم الكثير والكثير في كافة المجالات العلميه .

وأكد "سفير الاتحاد الأوربي " علي أن مصرف كيتشنر يعد أحد اهم مشروعات الاتحاد الأوروبي للحفاظ على البيئة ، مشيراً إلي أن الاتحاد الأوروبي والبنك الأوربي لإعادة الإعمار حريصين كل الحرص علي نظافة البيئة للمساهمة في حل مشكلة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم .

وشدد علي أن هدفنا هو رفع وعي الشباب للحفاظ علي المياه من خلال عقد ندوات تثقيفية بالمدارس والجامعات للحد من تلوث المياه والقاء المخلفات بكافة أنواعها بالمجاري المائيه .

وأوضح أن نظافة الترع والقنوات عامل مهم جداً للحفاظ علي المياه في مصر وجودتها ولدينا حرص شديد علي مشاركة مصر في هذا الملف .

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