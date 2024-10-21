"كنت بدور على حد" .. أقوال سائق اللودر المتهم في انقلاب قطار البدرشين

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة مع سائق اللودر المتهم بالتسبب في انقلاب قطار بضائع بالبدرشين عقب إلقاء القبض عليه بعد ٣ أيام من هروبه من موقع الحادث.

أقوال السائق المتهم

وقال السائق فور مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه أنه لم يقصد التسبب في حادث ( مقصدش) مبررًا أن اللودر تعطل منه على قضبان السكة الحديد، فحاول البحث عن أحد يساعده أو ونش يقوم بسحبه بعيدًا عن مسار القطار، إلا إنه لم يستطع ذلك فتركه وفر هاربًا عندما سمع صافرة قطار البضائع.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع حادث انقلاب عربات قطار بضائع في مركز البدرشين بالجيزة.

وتحفظت جهات الأمن على عدد من أطراف الواقعة، حيث تستجوب النيابة كل من سائق القطار ومساعد سائق القطار الأمامي، وبراد، ومندوب مياه واستدعاء مساعد السائق الخلفي في الواقعة، وطلبت استدعاء شهود العيان لسماع اقوالهم حول الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

القبض على سائق اللودر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في القبض على سائق لودر تابع لشركة سامكو المتسبب في حادث اصطدام قطار باللودر أثناء عبوره السكة من مكان غير مخصص للعبور بالكيلو 7/500 بالقرب من مزلقان المريوطية بدائرة مركز شرطة البدرشين، والذي نتج عنه انقلاب عربات القطار وإصابة 3 أشخاص.

وكانت قد قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنه أثناء مرور قطار صهاريج فوارغ خط (الواحات /التبين ) بالكيلو 7/500 بالقرب من مزلقان المريوطية الساعة 15.10 فوجئ قائد القطار بلودر تابع لشركة سامكو يعبر السكة من مكان غير معد للعبور بدون سائق.

وأوضحت الهيئة، أن السائق فر هاربًا ما أدى إلى اصطدام الجرار الأمامي للقطار باللودر، مما أدى إلى خروج عدد 6 عربات، وسقوط باقي العربات عن السكة، وتم الدفع بالأوناش لإعادة العربات على السكة.

وأشارت الهيئة، إلى أن الحادث غير مؤثر على انتظام حركة القطارات على خطوط شبكة السكك الحديدية.

وأهابت الهيئة بالمواطنين وقائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور عند التعامل مع مرفق السكة الحديد، و عدم عبور السكة إلا من الاماكن المعدة العبور حفاظاً على الأرواح و الممتلكات.