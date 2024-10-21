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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

دير الأنبا يحنس يعتذر عن استقبال زائريه يوم 29 أكتوبر

صورة تقريبية للانبا
صورة تقريبية للانبا يحنس القصير
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أعلن الأنبا ديسقورس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والقديس الأنبا يحنس القصير بالعلمين، عدم استقبال الزائرين من محبي الدير لمدة يوم واحد وهو الموافق 29 أكتوبر الجاري وذلك بمناسبة صلوات عشية شفيع الدير القديس يحنس القصير.

وأشار الدير في بيان له، اليوم، إلى أنه ستكون الزيارة متاحة من الساعة الثامنة صباح اليوم التالي الأربعاء 30 أكتوبر. 
الجدير بالذكر القديس وُلِد سنة 339 م. ببلدة طيبة بالصعيد من عائلة فقيرة، وكان أبواه تقيين جدًا وكان له أخ أكبر، صار فيما بعد راهبًا فاضلًا أيضًا.

 شعر يوحنا بالدعوة السماوية وهو في الثامنة عشرة من عمره، فقام لفوره وذهب إلى القديس بموا، ورجا منه أن يتخذه تلميذًا له. وإذ رأى الأنبا بموا حداثة سنّه طلب منه التريّث لعلّه لا يحتمل الجهاد وشقاء الحياة النسكية، ولكن يوأنس أجابه أنه على استعداد لطاعة معلمه في كل ما يأمره به. 

صلى الأنبا بموا وصام ثلاثة أيام قبل أن يقبله، وبعد هذه الأيام الثلاثة ظهر له ملاك وقال له: "نِعْم ما فعلت بقبولك الشاب يوأنس تلميذًا، لأنه سيكون أبًا لجماعة كثيرة، وسيخلص كثيرون بسببه".

 فرح الأنبا بموا بهذه الإشارة الإلهية فرحًا عظيمًا ثم صلى وصام ثلاثة أيام أخرى ثم ألبس يوأنس الإسكيم وكان ذلك في عام 357 م.



 

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