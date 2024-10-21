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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة كتسرين والأغوار والجليل

صفارات الإنذار
صفارات الإنذار
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أفادت مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية" بسماع دوي صفارات الإنذار في الأغوار وعشرات البلدات في الجليل، وذلك في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين.

وأوضحت مراسلة الفضائية، أن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة كتسرين جنوب الجولان.

ويتزايد التصعيد الإسرائيلي في لبنان إلى حد مقلق للمجتمع الدولي، حيث شن الاحتلال هجمات نوعية على الجنوب اللبناني وأجهزة الاتصال اللاسلكية، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى، بجانب آلاف المصابين، من عناصر حزب الله جراء تلك الهجمات الإسرائيلية.
وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر، حيث تزايدت التوترات بين إسرائيل وحركة حماس بعد اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.

مستوطنة كتسرين الجولان الأغوار الجليل القاهرة الاخبارية صفارات الإنذار