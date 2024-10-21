مكتبة مصر بالإسماعيلية تستقبل الوحدات المتنقلة لتدريب الشباب على مهارات سوق العمل

استقبلت مكتبة مصر بالإسماعيلية الوحدات المتنقلة لمديرية العمل لتدريب الشباب على مهارات سوق العمل حيث انطلقت أولى فعاليات دورات تعليم اللغة الإنجليزية المجانية للتأهيل لسوق العمل تحت رعاية السيد محمد جبران وزير العمل واللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وبالتعاون مع مديرية العمل بالإسماعيلية.

يأتي ذلك في إطار فعاليات مبادرة أهل الإسماعيلية "التدريب من أجل التشغيل"، ومبادرة" بداية للتنمية البشرية" حيث تستهدف المبادرتين تحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري بتقديم خدمات وأنشطة وبرامج متنوعة مستهدفة كل الفئات العمرية وتحقيق عدالة توزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطن مباشرة، والاستفادة من الموارد المتاحة لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطن ويشعر بها سريعًا؛ لتعزيز المهارات البشرية والحرف الأكثر طلبًا في سوق العمل.

وجرى استقبال طلبة مدارس التمريض ومستفيدي دار الرحمة، في أولى أيام تدريب اللغة الإنحليزية بالوحدات المتنقلة للتدريب المهني لوزارة العمل، في إطار التعاون مع مديرية الصحة ومديرية التضامن الاجتماعي.

والجدير بالذكر، أنه سيتم البدء في دورات تعليم صيانة المحمول، غدًا الثلاثاء الموافق ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٤.