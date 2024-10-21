حصتهما الأولى في الجنة.. أول صور للطفلين مصطفى وحنين ضحايا حادث قطار العياط

حصلت البوابة نيوز على صور التلميذين الشقيقين ضحايا حادث قطار العياط مصطفى وحنين، اللذان لقيا مصرعهما صباح اليوم في حادث تصادم قطار بقرية البلدية في العياط.

ضحايا حادث قطار العياط.. حصتهما الأولى في الجنة

أحلام كبيرة حملها تلميذان شقيقان أثناء ذهابهما كالعادة إلى مدرستهما الابتدائية بقرية البليدة بمركز العياط جنوب الجيزة، لكن تلك الأحلام اصطدمت بقطار الموت ليحضرا حصتهما الأولى في الجنة.

ففي تمام الساعة الـ 7:43 دقيقة صباحًا توجه التلميذ (مصطفى عيد سالم علي) إلى المدرسة ممسكًا بيد شقيقته الصغرى الطفلة (حنين)، وأثناء عبورهما مزلقان قرية البليدة المغلق صدمهما قطار 185 القادم من سوهاج اتجاه مدينة بورسعيد.

ضحايا حادث قطار العياط.. تجمهر الأهالي

الحادث آثار ضجة كبيرة إذ تجمهر الأهالي على غرفة غفير المحطة وقيامهم بالتعدي على خفير المنفذ وإشعال النيران بغرفة غفير المنفذ وتم حجز القطارات طالع / نازل .

وفي هذا التوقيت يوجد الطفلان في مستشفى العياط المركزي، للتشريح وإعداد التقرير الطبي بشأن إصابتهما التي أدت إلى الوفاة، كما صرحت نيابة جنوب الجيزة بدفن الجثمانين، وحددت الأسرة موعد دفنهما عقب صلاة العصر، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع طفلين شقيقين دهسهما قطار بالعياط

تلقي المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بطفلين بقرية البليدة بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام قطار بطفلين شقيقين في المرحلة الابتدائية أثناء محاولتهما عبور شريط السكة الحديد والذهاب إلي المدرسة، جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

السكة الحديد: عبرا من مكان غير معد.. والأهالي يشعلون النيران بغرفة الغفير

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تفاصيل حادث قطار العياط لطفلين شقيقين أثناء ذهابهما إلى المدرسة صباح اليوم الاثنين.

وقالت الهيئة في بيان لها: " إنه في تمام الساعة 7.43 صباحا أثناء مسير قطار رقم 185 / 2603 سوهاج / بورسعيد بكم 52/600 بجوار مزلقان البليدة المغلق، وبحراسة غفير المنفذ وخفير نظامي بين العياط / البليدة عبر طفلان السكة من مكان غير معد للعبور وتم دهسهما".

وفى تمام الساعة 8.30 صباحا تأشر من ناظر المحطة تجمهر الأهالي على المنفذ وقيامهم بالتعدي على خفير المنفذ وإشعال النيران بغرفة غفير المنفذ وتم حجز القطارات طالع / نازل .

وأهابت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالمواطنين الالتزام بالعبور من الأماكن المعدة للعبور (المزلقانات ) وعدم العبور من الأماكن الغير معدة للعبور وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكات الهيئة .

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