إزالة غرفتين مخالفتين بشارع خاتم المرسلين في العمرانية

واصل حي العمرانية تكثيف حملاته اليومية لرصد ومواجهة مخالفات البناء والقضاء عليها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار رصد الحي بناء غرفتين مخالفين، أعلى العقار الكائن ١ شارع محمود الذاكى من شارع خاتم المرسلين، وعليه تم إزالة المخالفة ومصادرة المعدات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وذلك بمتابعة اللواء أحمد جلال طنطاوي رئيس الحي وبتواجد قائد شرطة المرافق بالحى .

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين .

وكلف محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، وضرورة الإزالة في المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى.