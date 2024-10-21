حبس عاطل في سرقة الهواتف المحمولة بالزاوية الحمراء

أمرت نيابة الزاوية الحمراء، بحبس متهم في سرقة الهواتف المحمولة 4 أيام على ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض علي عاطل له معلومات جنائية لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة هاتف محمول من أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، 4 هواتف محمولة “مجهولين المصدر”، وبمواجهته إعترف بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل".

وأقر بإرتكابه 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة وإتهموه بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.