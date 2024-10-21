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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الصحة الفلسطينية تدين استهداف المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة وإشعال النار بداخله

الصحة الفلسطينية
الصحة الفلسطينية
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أدانت وزارة الصحة الفلسطينية، استهداف المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة بشكل مباشر قبل قليل، وإشعال النار بداخله، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين.

وكانت النيران قد اندلعت في الطوابق العليا من المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة جراء قصف إسرائيلي عنيف استهدف المنطقة.

وتصاعدت أعمدة الدخان من المستشفى وسط صعوبات كبيرة في إجلاء المرضى والعاملين نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

 يأتي هذا التصعيد في وقت يتواصل فيه الصراع بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة، وتدهور الأوضاع الإنسانية، خاصة مع استهداف المنشآت الحيوية مثل المستشفيات التي تعد آخر ملاذ للجرحى والمرضى.

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