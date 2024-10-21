محافظ الغربية يستقبل وفد الإعلام بهيئة الاستعلامات وكلية شريعة وقانون الأزهر

أستقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، ظهر اليوم بمكتبة بديوان عام المحافظة، وفدا من قطاع الاعلام بالهيئة العامة للاستعلامات وكلية الشريعة والقانون جامعة الازهر بطنطا على هامش الاحتفالية التي اقامتها الهيئة بكلية الشريعة والقانون احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد تحت عنوان (أكتوبر 73 إرادة النصر وعزيمة البناء.

ورحب محافظ الغربية بالوفد، مؤكدا أهمية الدور البارز للهيئة في مجال التوعية والتثقيف على مستوى المحافظة والتواصل المستمر ونشر التوعية في العديد من المجالات ورصد الرأي العام بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية والمجتمعية المعنية، مما يساهم في خطوات التنمية المستدامة.

وأشاد محافظ الغربية، بدور الهيئة بقيادة الدكتور ضياء رشوان في التعامل مع القضايا الوطنية، وخاصة الرد على دعاوى التضليل والأكاذيب الهدامة التي تستهدف زعزعة الاستقرار وخفض الروح المعنوية، فضلًا عن إبراز جهود الدولة في تحسين مستوى معيشة المواطن البسيط، بالإضافة إلى نجاح إدارة الحوار الوطنى، مشيرًا إلي تقديم كافة سبل الدعم لتمكين مراكز الإعلام بالمحافظة من أداء دورها الحيوي بالمجتمع ، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية والمجتمعية المعنية.