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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

اندلاع النيران بالطوابق العليا من المستشفى الإندونيسي شمال غزة جراء القصف الإسرائيلي

المستشفى الإندونيسي
المستشفى الإندونيسي
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اندلعت النيران في الطوابق العليا من المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة جراء قصف إسرائيلي عنيف استهدف المنطقة، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين.

وتصاعدت أعمدة الدخان من المستشفى وسط صعوبات كبيرة في إجلاء المرضى والعاملين نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

 يأتي هذا التصعيد في وقت يتواصل فيه الصراع بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة، وتدهور الأوضاع الإنسانية، خاصة مع استهداف المنشآت الحيوية مثل المستشفيات التي تعد آخر ملاذ للجرحى والمرضى.

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