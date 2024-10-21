اندلاع النيران بالطوابق العليا من المستشفى الإندونيسي شمال غزة جراء القصف الإسرائيلي

اندلعت النيران في الطوابق العليا من المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة جراء قصف إسرائيلي عنيف استهدف المنطقة، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين.

وتصاعدت أعمدة الدخان من المستشفى وسط صعوبات كبيرة في إجلاء المرضى والعاملين نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

يأتي هذا التصعيد في وقت يتواصل فيه الصراع بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة، وتدهور الأوضاع الإنسانية، خاصة مع استهداف المنشآت الحيوية مثل المستشفيات التي تعد آخر ملاذ للجرحى والمرضى.