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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل استئناف المتهمين بقتل اللواء اليمني لـ17 نوفمبر

المتهمين
المتهمين
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أجلت محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، اليوم الإثنين، المنعقدة بزينهم، الاستئناف المقدم من المتهمين الأول والثالث في القضية المتهمين فيها بقتل  اللواء اليمني حسن العبيدي، المسؤول العسكري اليمني داخل مسكنه بشارع العشرين بمنطقة فيصل في الجيزة، على الحكم الصادر ضدهما بالإعدام شنقًا والمؤبد، لجلسة 17 نوفمبر المقبل للاطلاع.

وقضت الدائرة 13 جنايات بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، في وقت سابق، بإعدام المتهم الأول في قتل اللواء اليمني حسن العبيدي، المسؤول العسكري اليمني داخل مسكنه بشارع العشرين بمنطقة فيصل بالجيزة، والمؤبد للمتهم الثاني، والسجن 15 عامًا للمتهمين الثالث والرابع، وبراءة المتهمة الخامسة.

الاعدام استئناف السجن 15 عام ا بقتل اللواء اليمني بمحكمة جنوب القاهرة