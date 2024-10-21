اانطلاق عمل القوافل الدعوية للأزهر الشريف بالإسماعيلية لنشر الفكر الوسطي والتصدي للأفكار المتطرفة

استقبلت محافظة الإسماعيلية القافلة الدعوية التي أطلقها الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لنشر الفكر الوسطي والتصدي للأفكار المتطرفة وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعميق معنى حب الوطن، وبيان سماحة الإسلام ووسطيته، والتخلص من الكذب والشائعات التي تضر الوطن.

حيث بدأت هذه القوافل الدعوية من خلال عقد ندوات في مساجد (الصفا، الزراعة، أبوبكر الصديق، الماجد، عمر بن الخطاب، المجمع الإسلامي حسن أفندي، الملك، النور، الصالحين، الخير والبركة، عمر بن عبد العزيز، الإسراء، الرحمن، الرحمن المسخوطة، المؤمن، نور الإسلام ورياض الصالحين، نورالله) بمدينة الإسماعيلية ومراكز المحافظة بالإضافة إلى عقد الندوات بالمدارس، المقاهي، مراكز الشباب، دور الرعاية بالمحافظة.

ومن جانبه، صرح فضيلة الشيخ أشرف السعيد مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية ورئيس لجنة الفتوى بالإسماعيلية أن القوافل تتناول الحديث عن انتصارات أكتوبر، فضل الشهادة ومكانة الشهيد في الإسلام، هذا إلى جانب فضل العلم وأهمية المياه لخطبة بعنوان لا تسرف في المياة ولو كنت على نهرٍ جارٍ.

ووجَّه اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتيسير عمل القوافل الدعوية وتقديم كل سُبل الدعم لهم؛ لبدء عملهم في مراكز ومدن المحافظة لتحقق القوافل الهدف المرجو منها، مؤكدًا على الحرص على إقامة ندوات توعية تستهدف جميع الفئات.