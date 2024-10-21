مسجلا 3725 جنيها للجرام.. الذهب يسجل أعلى مستوى منذ فبراير الماضي

سجل سعر الذهب المحلي ارتفاع اليوم الإثنين، ليسجل قمة سعرية جديدة، وذلك بعد أن استفاد من الارتفاعات المتتالية التي يسجلها سعر الذهب العالمي، حيث اكتسب الذهب المحلي زخم إيجابي كبير من جراء الارتفاعات التاريخية المتتالية لسعر الذهب العالمي.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 3715 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3725 جنيها للجرام، وهو أعلى سعر للذهب منذ منتصف فبراير الماضي.

ارتفاع سعر الذهب المحلي يأتي بدعم من استمرار أسعار الذهب العالمي في الارتفاع وتسجيل مستويات قياسية، حيث يعد سعر الذهب العالمي هو المحرك الرئيسي حالياً لتغيرات سعر الذهب المحلي.

يأتي تركيز تسعير الذهب خلال الفترة الحالية واعتماده على سعر الذهب العالمي في ظل تراجع الطلب المحلي على الذهب خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية.

من ناحية أخرى أشار الرئيس المصري أنه ينبغي مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي وبرنامجه الاقتصادي الموجه لمصر إذا كانت التحديات الحالية ستؤدي إلى ضغوط كبيرة على الشعب.

حيث شهدت مستويات الأسعار ارتفاع خلال الأيام الأخيرة بقيادة ارتفاع أسعار الوقود، وهو الأمر الذي يبقي الذهب في المقدمة بدون توقعات لحدوث تراجع قريب، ليلعب الذهب حالياً دور التحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والمالي في مصر.

توقعات أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب العالمي ليسجل أعلى مستوى تاريخي جديد مع بداية الأسبوع، ليستكمل سلسلة الارتفاعات التي بدأها الأسبوع الماضي، وذلك في ظل استمرار الطلب المرتفع على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية مع استمرار التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين المتعلق بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

استمر سعر الذهب المحلي في الارتفاع ليسجل اليوم قمة سعرية جديدة، حيث وجد الدعم من ارتفاع أسعار الذهب العالمي وتسجيله مستويات تاريخية، حيث تعد حركة سعر الذهب العالمي هي المحرك الرئيسي لأسعار الذهب المحلية حالياً.

سجل سعر الذهب العالمي قمة سعرية جديدة عند 2736 دولار للأونصة وذلك بعد أن اخترق المستوى 2700 دولار للأونصة خلال الأسبوع الماضي. وتشير التوقعات الآن أن أسعار الذهب قد تستمر في الارتفاع إلى المستهدف 2750 دولار للأونصة، وقد يتوسع الارتفاع خلال عام 2024 ليصل إلى 2800 دولار للأونصة.

السعر المحلي:

استطاع الذهب المحلي عيار 21 أن يصل إلى مستهدفه عند 3700 جنيه للجرام ويتخطاه ليسجل اليوم قمة سعرية جديدة عند 3725 جنيها للجرام، حيث اكتسب زخم إيجابي كبير من تحركات سعر الذهب العالمي، الأمر الذي يدفع السعر لمزيد من الصعود ليكون قمة سعرية أخيرة ينعكس منها في تصحيح سلبي.

