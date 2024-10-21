جامعة حلوان تحيي الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر في ندوة "حكاية شعب"

احتفلت جامعة حلوان بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد من خلال ندوة بعنوان "حكاية شعب" نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حاضر في الندوة اللواء أركان حرب ياسين حسام الدين محمد طاهر، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، ومحافظ الإسماعيلية الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر. وأقيمت الفعالية تحت إشراف عدد من القيادات الجامعية، وهم الدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والعقيد عماد حمدي، مدير إدارة التربية العسكرية، وأسرة من أجل مصر المركزية برئاسة الدكتور محمد حلمي رائد الأسرة، وبحضور عمداء ووكلاء الكليات.

أشاد رئيس جامعة حلوان، بما حققته حرب أكتوبر من إنجازات في رفع مكانة مصر عاليًا، وتغيير المفاهيم الخاطئة لدى العدو عن قوة الجيش المصري. حيث أكد أن المصريين، بعزيمتهم وإصرارهم، تمكنوا من عبور قناة السويس، مما يُبرز قدرة مصر الدائمة على حماية أراضيها في ظل قيادتها الحكيمة والتفاف أبنائها حولها. وأضاف أن هذه الحرب تعلّمنا العديد من الدروس، أهمها التخطيط الجيد، والإدارة الوطنية المخلصة، ورفع الروح المعنوية، بالإضافة إلى أهمية الوحدة والتعاون واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

كما أكد الدكتور حسام رفاعي، أن ذكرى انتصارات أكتوبر لا مثيل لها في ذاكرة مصر، مشيرًا إلى أن "أمة بلا ذاكرة هي أمة بلا هوية"، وحرب أكتوبر تُعد معجزة عسكرية بكل المقاييس. ودعا الطلاب إلى الاطلاع على مذكرات قادة حرب أكتوبر، لما تقدمه من دروس وعبر ملهمة، وتبث فينا روح أكتوبر التي يجب أن تظل حاضرة في ذاكرتنا دائمًا، والتي ضربت مثالًا في حسن الإدارة، ودقة التخطيط والتنفيذ.

وقدم اللواء أركان حرب ياسين حسام الدين التهنئة والتحية والتقدير لشهدائنا الأبرار الذين ضحوا في جولات التحدي، ولأبطال النصر العظيم. وأشار إلى أهمية كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن نصر أكتوبر يستحق الوقوف أمامه لسنوات وعقود للتعلم منه.

وكان التخطيط الدقيق والإيمان بأن نصر الله قريب من أهم العوامل في تحقيق هذا الانتصار، وهي القيم التي نحتاجها اليوم لمواصلة مسيرة التنمية. وأضاف أن حرب أكتوبر كانت الجولة الرابعة في مواجهة إسرائيل، التي ظنت أن مصر لن تقوم لها قائمة. ولكن بعزيمة أبنائها، استطاعت مصر الصمود وتحدي أسطورة "الجيش الذي لا يقهر"، ليأتي قرار القيادة السياسية والعسكرية والشعب بألا تبقى الأمور على حالها، ويتركون غرور العدو ليفاجئوه بمعجزة عسكرية تدرس في الجامعات والمعاهد العسكرية حول العالم.

وتضمنت الندوة فقرة للإجابة على تساؤلات الطلاب، تلاها حفل غنائي قدمه كورال النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب، واختتمت بتكريم اللواء أركان حرب ياسين حسام الدين.