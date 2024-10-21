محافظ شمال سيناء يناقش التهديدات الاستراتيجية مع المشاركين ببرنامج أهل مصر

ألقى اللواء دكتور خالد مجاور محمد محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، محاضرة للمشاركين في البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية "أهل مصر" وذلك بقصر ثقافة العريش بشمال سيناء.

وفي بداية المحاضرة رحب المحافظ بالشباب المشاركين في البرنامج علي أرض محافظة شمال سيناء، مؤكداً أن هذه البرامج تشكل وعي الشباب.

واستعرض المحافظ التهديدات علي الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة، و الحروب التي مرت بها مصر والثورات وحرب الإرهاب، ما أثر في الاقتصاد المصري.

وأشار المحافظ إلي قيام الدولة بإعادة بناء الإنسان المصري وتحقيق التوازن في العلاقات الدولية والإصلاح الاقتصادي، لعودة مصر لدورها الإقليمي.