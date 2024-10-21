جامعة قناة السويس تنظم برنامجا تدريبيا حول مهارات إدارة الأزمات

نظمت جامعة قناة السويس برنامجا تدريبيا متخصصا بعنوان "مهارات إدارة الأزمات" لتأهيل العاملين في مختلف المؤسسات للتعامل مع الأزمات وتحسين الاداء المهني.

وقال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إن أهمية التدريب تكمن في تعزيز مهارات إدارة الأزمات نظراً لزيادة التحديات التي تواجه المؤسسات في العصر الحديث.

وأوضح " مندور" أن القدرة على التعامل مع الأزمات تعتبر جزءاً أساسياً من نجاح أي مؤسسة.

جاء البرنامج تحت إشراف الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أشارت إلى أن أهداف البرنامج جاءت حول تعزيز قدرات المشاركين في إدارة الأزمات، وفهم كيفية التعامل مع المواقف الصعبة بفعالية وتقليل الخسائر.

شارك في البرنامج (46) مستفيدًا ومستفيدة من عدة جهات وهيئات منها: هيئة قناة السويس، الرعاية الصحية، مديرية الزراعة، هيئة البريد، كلية الصيدلة، مديرية الشباب والرياضة، وتموين الإسماعيلية والتجارة.

تولى الإشراف الأكاديمي على البرنامج الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، وألقت المحاضرات الدكتورة نرمين عزت، مدرس بقسم التربية المقارنة والإدارة التربوية بكلية التربية.

وتنوعت محاور البرنامج على مدار يومين، حيث تناولت في اليوم الأول مفهوم الأزمة، خصائصها، وأسباب نشوء الأزمات، بالإضافة إلى تصنيفات الأزمات، في حين ركز اليوم الثاني على إدارة الأزمات وأساليب مواجهتها، مع استعراض المهارات الأساسية لإدارة الأزمات بنجاح.

وتم تسليط الضوء على بعض الحقائق الرئيسية المتعلقة بإدارة الأزمات، من بينها أن الأزمات تعد جزءًا لا يتجزأ من الحياة المعاصرة، وأن تجاوز الأزمات يتطلب معرفة متعددة الجوانب، حيث أن ضعف إدارة الأزمات ببعض المؤسسات يعود إلى نقص تكامل الخطط وغياب أنظمة الإنذار المبكر.

اختتم البرنامج بتأكيد المشاركين على أهمية اكتساب المهارات اللازمة للتعامل مع الأزمات، والقدرة على تخفيف آثارها السلبية على الأفراد والمؤسسات.

كما أكد البرنامج على أهمية استخدام الممارسات الفعالة التي تساهم في تقليل حجم الخسائر وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها بأقل تكلفة وجهد.

نظم البرنامج التدريبي المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، والأستاذ أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.