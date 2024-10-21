بالصور.. "مؤتمر الجمعيات الأهلية" يُكرم رائدات الأعمال بالجيزة

شهد المؤتمر السنوي الأول للجمعيات الأهلية بمحافظة الجيزة ، العديد من الجلسات الحوارية والنقاشية ، حيت تم علي هامش المؤتمر ، مشاركة أمانة ريادة الأعمال لحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، و تكريم عدد من رائدات الأعمال من أبناء محافظة الجيزة وكذلك الحاصلات على شهادات محو الأمية والطلاب المتفوقين خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك على هامش المؤتمر السنوي الأول للجمعيات الأهلية بمحافظة الجيزة والذي أقيم تحت مظلة المبادرة الرئاسية "بداية".

الدكتورة عبير عصام

وقالت عبير عصام، أمينة ريادة الأعمال بحزب مستقبل وطن أمانة محافظة الجيزة، إن المؤتمر أقيم بمشاركة الدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي والدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

جانب من المؤتمر

أشارت "أمينة ريادة الأعمال"، إلى أنها حرصت على تكريم عدد من رائدات الأعمال والحاصلات على شهادات محو الأمية ومنحهن دروعًا تذكارية وشهادات تقدير، وكذلك تم تكريم المتفرقين من خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية ترسيخًا على دور العلم والتعليم التكنولوجي وهو ما تناوله المؤتمر حين تم التأكيد على مفهوم ريادة الأعمال في مواجهة التحديات الاقتصادية.

تكريم المتفوقين

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق مبادرات وتنظيم فاعليات تلبي احتياجات المواطنين في كافة المجالات.