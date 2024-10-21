الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تنظم محاضرة تثقيفية توعوية بمدرسة المير دي ديو

نظمت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس ايهاب الفقي اليوم الاثنين، وبالتعاون والتنسيق مع ماري بيير رئيسة المدرسة والأستاذة امل انطوان مديرة المدرسة، محاضرة تثقيفية توعوية للمعلمين وكذا الطلاب.

ويأتي ذلك في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية " بداية جديدة لبناء الانسان المصري " نحو التنمية الشاملة للمواطن المصري وخاصةً إعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الإنتماء والولاء للدولة المصرية والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية في عملية التنمية المستدامة.

تضمنت الندوه أهم المحاور الآتية:

_ أهمية ترشيد الطاقة كونها مكون أساسي نحو التنمية المستدامة وتعريف الحاضرين بالاستخدام الأمثل عند تشغيل الأجهزة الكهربائية المختلفة سواءً المنزلية او داخل المدرسة مؤكدين ان ترشيد الطاقة اسلوب حياة .

_ مستجدات الطاقة الجديدة والمتجددة ودورها في الحفاظ على البيئة.

_ الاطلاع على باقة من الخدمات الذكية والحديثة التي تقدمها الشركة وخطوات التحول الرقمي الحضاري تيسيراً وإتاحةً للخدمات المقدمة من جانب الشركة.

وحاضر كل من المهندسة / حنان فراج مهندسة اول بقطاع ترشيد الطاقة ، والمهندسة / ابتسام ابو كليلة مهندس اول بقطاع نظم المعلومات والخدمات الذكية وبحضور ممثلي العلاقات العامة والإعلام بقطاع شئون مكتب رئيس مجلس الإدارة بالشركة.