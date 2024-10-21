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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يستقبل ضيوف مهرجان تعامد الشمس في مطار أبو سمبل

بالهدايا التذكارية
بالهدايا التذكارية الفرعونية محافظ أسوان يستقبل ضيوف تعامد ا
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استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، ضيوف المدينة وزائريها المشاركين فى فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى وذلك بمطار أبو سمبل الدولى، حيث قام محافظ أسوان ونائبه المهندس عمرو لاشين بتوزيع ورق البردى والهدايا التذكارية على الزائرين الذين حرصوا على مشاهدة هذه المعجزة الفلكية الفريدة .

مدينة أبو سمبل السياحية أكملت استعداداتها انطلاق فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس

وأكد الدكتور إسماعيل كمال، أن مدينة أبو سمبل السياحية أكملت استعداداتها وتزينت قبل إنطلاق فعاليات الإحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى، وتم الإطمئنان الكامل على تأمين الأفواج السياحية والزائرين، مع رفع مستوى النظافة العامة، وتهذيب الأشجار، وإقامة كورنيش حضارى بلمسات جمالية راقية تبهر الزائرين، فضلاً عن تجهيز عربات الجولف لنقل كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة من بوابة المعبد الرئيسية إلى صحن قدس الأقداس .

ولفت إلى أنه تم التأكيد على إحكام السيطرة فى مدخل بهو المعبد لتسهيل حركة دخول وخروج الأفواج السياحية أثناء مشاهدتهم لظاهرة تعامد الشمس، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى داخل كافة المواقع الخدمية بالمدينة السياحية.

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