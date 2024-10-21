رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد كلية الطب البشري بالجامعة

ترأس الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اجتماع لجنة اختيار عميد كلية الطب البشري بالجامعة، لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة الكلية، وذلك بعضوية الدكتور كمال عكاشه نائب رئيس جامعة طنطا السابق للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ميرفت عسكر نائب رئيس جامعة الزقازيق السابق للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي أبوشوشة نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق.

هذا وقد رحب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، باعضاء لجنة اختيار عميد كلية الطب البشري متمنياً لهم دوام التوفيق، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، حرص جامعة كفرالشيخ على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة وطبقًا لمحددات القرار الوزاري في هذا الشأن والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وصرح رئيس جامعة كفرالشيخ، بأن اللجنة استمعت خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ورؤية كل متقدم لتطويرها سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.