جامعة المنوفية تنظم ندوة توعوية عن أهمية الطاقة الجديدة والمتجددة

نظمت جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة ندوة علمية توعوية حول "الطاقة الجديدة والمتجددة وأمن الطاقة.. أنت الحل" بهدف التوعية بجدوى ترشيد الطاقة على مستوى الفرد والدولة و التوجه إلي الإعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة اعتماداً كلياً، وذلك تحت إشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور المهندس أمجد الحويحي وكيل وزارة ورئيس الدراسات والبحوث بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء والمهندية منى راجى مدير إدارة التدريب بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالوزارة.

أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، أن قطاع الطاقة المتجددة يعد من أحد أهم محاور استراتيجية الدولة المصرية للتحول الي الأخضر، ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيرا إلي أن الدولة وضعت استراتيجية متكاملة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2035 عن طريق تعديل التشريعات البيئية وتطوير نظم الإدارة البيئية وزيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء، الأقل اعتماداً على الكربون واستكمال الإطار المؤسسى لإدارة الجهود الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، مضيفاً ان الجامعة تحرص علي تعريف الطلاب بما يتم علي ارض الدولة المصرية من مشروعات عملاقة.

وثمن القاصد جهود مصر لتعزيز استخدام الطافة المتجددة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر باستخدام تكنولوجيات جديدة في مجالات الطاقات المتجددة والنظيفة، داعياً إلى تحويل القطاعات القائمة بالفعل إلى نمط الاقتصاد الأخضر، وتغيير أنماط الاستهلاك غير المستدامة، مما يعمل على خلق فرص عمل جديدة بهدف الحد من الفقر، إلى جانب خفض كثافة استخدام الطاقة واستهلاك الموارد وإنتاجها.

كما أكد القاصد، ضرورة التوجه نحو توطين الصناعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد الاستهلاك المحلى لتقليل الآثار البيئية للغازات المنبعثة من احتراق الوقود الاحفوري، تقليل الاستثمارات اللازمة لانشاء محطات توليد جديدة.

ومن جانبه دعا الدكتور صبحي شرف، إلى أهمية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وإدارة التدريب بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء لتدريب طلاب الجامعة وخريجيها ليكونوا قادرين علي صنع وصيانة الخلايا الشمسية ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة هذا بالإضافة إلى نشر دليل ممارسات الطاقة الجديدة والمتجددة داخل وخارج الحرم الجامعي.

وأشار إلي أن الندوة تناولت التعريف بمصادر الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، والطاقة الشمسية والهيدروجين ودورهما في الترشيد، وكيفية ترشيد الطاقة الكهربية بأماكن العمل والمنازل حاملاً شعار "أنت الحل.. متكسلش تطفي جهاز"، وأهمية ترشيد الاستهلاك في الاستفادة من وفر الطاقة لتغذية المشروعات الجديدة، وتخفيض التكاليف للمستهلك والحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية للجميع.

حضر الندوة لفيف من رجال الأعمال والمستثمرين ووكلاء واساتذة الجامعة وطلاب وطالبات الجامعة.