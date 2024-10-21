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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة الفيوم ضمن أفضل 250 جامعة عربية بتصنيف QS

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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صرَّح أ.د عرفة صبري حسن نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، بأن جامعـة الفيــوم استطاعت أن تظهــر بتصنيـف كيـو إس للـدول العربـيـة QS Universities Rankings: Arab Region لعــــام 2025، حيـــــث احتـــــلت الجــامعـــة التـــرتيــــب 137 بين أفضل 250 جامعة على مستوى العالم العربى. أما على المستوى المحلى فقد حصلت الجامعة على المركز 20 بين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة. وذلك تحت رعاية أ.د ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم. 

وتجدر الإشارة إلى أن تصنيف QS يعتمد فى تقييمه للجامعات على أربعة مؤشرات رئيسية وهى العلاقات الدولية، والتوظيف، والتعليم، والبحث العلمي، ويتم توزيع نسب التصنيف كالآتي: السمعة الأكاديمية 30%، السمعة بين أصحاب العمل 20%، نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلاب 15%، نسبة التعاون الدولي البحثى 10%، الموقع الإلكترونى 5%، نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الدكتوراه 5%، عدد الاستشهادات المرجعية الحاصلة عليها الأبحاث المنشورة باسم جامعة الفيوم 5%، عدد الأبحاث بالنسبة لعدد أعضاء هيئة التدريس 5%، نسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب 2.5% ونسبة الطلاب الوافدين 2.5.

أعضاء هيئة التدريس التعليم والبحث العلمى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة العلاقات الثقافية الموقع الإلكتروني