تعرف على حكام مباريات الدوري الممتاز للكرة النسائية اليوم

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن محمد فاروق، حكام مباريات اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري الممتاز للكرة النسائية .

وجاء حكام المباريات كالتالي: