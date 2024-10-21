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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على حكام مباريات الدوري الممتاز للكرة النسائية اليوم

الدوري المصري للسيدات
الدوري المصري للسيدات
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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن محمد فاروق، حكام مباريات اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري الممتاز للكرة النسائية .

وجاء حكام المباريات كالتالي: 

  • زد اف سي أمام مودرن سبورت بملعب زد التجمع خامس  (رحمة يوسف حكما للساحة ويعاونها كلا من  همسة الحناوي مساعد اول  وحبيبة خالد مساعد ثاني).
  • توت عنخ امون أمام دلفي بملعب رايت تو دريم  (نورا سمير حكما للساحة ويعاونها كلا من مي حسن مساعد اول  وسارة علاء مساعد ثاني)  .
  • الاهلي أمام المعادي واليخت بملعب الأهلي التجمع  (بسملة عبدالمجيد حكما للساحة ويعاونها كلا من  نورهان سليم مساعد اول  ومي طعيمة مساعد ثاني  واسماء نصار حكما رابعا)  .
  • المقاولون امام الزمالك بملعب المقاولون الفرعي  (ايه عبدالحكيم حكما للساحة ويعاونها كلا من  سهام فؤاد مساعد أول  وياسمين محمود مساعد ثاني  وعزة وحيد حكما رابعا)
  • بالم هيلز امام الاتحاد بملعب بالم هيلز  (ندي عبدربه  حكما للساحة ويعاونها كلا من  سماح حشاد مساعد اول وايه وحيد " نيجيريا " مساعد ثاني).
  • الطيران امام اتحاد البسيون بملعب الطيران مصر الجديدة  (نور سالم حكما للساحة ويعاونها كلا من  اسيل محمد  مساعد أول ونورهان هدية مساعد ثاني) .
  • البنك الأهلي امام الجونة بملعب  البنك الأهلي  (شاهندا المغربي حكما للساحة ويعاونها كلا من  نهلة علي مساعد أول  والشيماء محمود مساعد ثاني)  .
  • بيراميدز امام انبي بملعب الدفاع الجوي الفرعي  (اسراء حمودة حكما للساحة ويعاونه كلا من  امال حسن مساعد اول ونادين محمد مساعد ثاني)
الاتحاد المصري لكرة القدم الجولة الرابعة بالدوري الممتاز للكرة النسائية الدوري الممتاز للكرة النسائية الأهلى