وزير الرياضة يبحث إنشاء وحدات إنتاجية وتفعيل مبادرة "مُنتج" بمراكز الشباب

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مجلس إدارة مؤسسة طفرة للتنمية والتدريب المهني، لبحث مقترح إنشاء وحدات إنتاجية وتفعيل مبادرة "منتج" بمراكز الشباب بمحافظات الجمهورية، تحت شعار "إنتاج يشرف بلدنا"، لتأهيل المتدربين للالتحاق في دورات وبرامج متخصصة لتطوير مهاراتهم في العديد من المسارات المهنية المختلفة، بهدف تمكين الشباب من اكتساب المهارات اللازمة لبدء مشاريعهم الخاصة، وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة، أن تلك الواحدات الإنتاجية بمراكز الشباب تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الشباب وتمكينهم من المساهمة في التنمية الاقتصادية، مؤكداً أهمية توفير التدريب اللازم للشباب على مختلف المهارات الإنتاجية، وتقديم الدعم المالي والفني اللازم لنجاح مشاريعهم، لتحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل والكوادر البشرية المتاحة للعمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي والاستقلالية المالية.

أشار الدكتور أشرف صبحي، إلى أن تلك الوحدات ستساهم في حل مشكلة البطالة بين الشباب، وتوفير دخل إضافي للأسر، وتعزيز التماسك الاجتماعي، كما ستساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي، وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة، كما ستساهم في تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، اتفاقاً مع رؤية مصر 2030 وأهدافها الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، والتي ترتكز على أن "الإنسان محور التنمية".

أضاف "صبحي"، أن إعداد وتنفيذ وحدات إنتاجية طبقا للمعايير المحلية والعالمية لمواكبة متطلبات سوق العمل، مع توحيد الهوية البصرية لها، لإحداث طفرة تنموية بالمجتمع على مستوى انحاء الجمهورية وإنشاء علامة تجارية لمنتجات خريجي المراكز وتسويقها محليا ودوليا.

ويتم التنفيذ علي مرحلتين خلال ٥ سنوات بهدف الوصول إلى 13,800 منتج سنويا، حيث تتضمن المرحلة الأولى سنتين لإنشاء 19 وحدة إنتاجية بمشاركة 14 محافظة لإنتاج 5,700 منتج سنوياً، وتتضمن المرحلة الثانية ٣ سنوات لإنشاء 46 وحدة إنتاجية، داخل ٢٧ محافظة.