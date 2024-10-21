اجتماع تنسيقي لمناقشة موقف المشروعات بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على المتابعة المستمرة والدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات التنموية والخدمية لتسريع معدلات الإنجاز للارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين.

وعقد اليوم محمد موسي نائب المحافظ اجتماعا تنسيقياً لمناقشة الموقف التنفيذي ومعوقات عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، وخطة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، جاء ذلك بحضور رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام، وعدد من الشركات المنفذة، حيث تم مناقشة الموقف الحالي للمشروعات المتعثرة وبحث سبل تذليلها واتخاذ إجراءات عاجلة لسرعة الانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المقررة ودخولها الخدمة في أسرع وقت أمام المواطنين للمساهمة في تحقيق نقلة نوعية بمستوي الخدمات المقدمة، وقد تم التنبيه على الجهات المختصة بالتواصل التام مع الشركات المنفذة بتسريع وتيرة العمل لرفع نسب الانجاز وتلافي أي ملاحظات واعداد تقارير أول بأول بالموقف لاتخاذ اللازم.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية، حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية ومنها أهمها خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والتي تعد من أهم الأولويات التي تحرص المحافظة على تنفيذها لجميع قرى ومراكز المحافظة، مشيراً إلي أن المحافظة تولي اهتماما بمشروعات قومية هدفها التنمية المستدامة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.