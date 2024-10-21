المنشآت السياحية: 700 مطعم تقدموا لترخيص "سلامة الغذاء"

قال هشام وهبة، أمين صندوق غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة اجتمعت مؤخرا مع الدكتور طارق رئيس هيئة سلامة الغذاء وتم الاتفاق على تسهيلات جديدة للمطاعم السياحية، منها توحيد إجراءات وآليات التفتيش على المنشآت، ومنح المطاعم فترة سماح حتى 30 يونيو المقبل لتقنين الأوضاع، ثم خصم 25% على الرسوم التي تسددها المطاعم.

وأضاف وهبة، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن حوالي 700 مطعما للحصول على ترخيص الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وحصل عليها بالفعل 72 مطعما، ولكن بدون استخراج رخصة "تداول غذاء"، حيث تكتفي الهيئة بوضع المطعم في القائمة البيضاء على موقعها الإلكتروني، ولكن الغرفة طلبت رخصة رسمية تكون معلقة داخل المنشأة.

وأشار إلى أن سلطات المحليات في بعض الأحياء لا تزال تشن حملات تفتيش غير قانونية على منشآت ذات ترخيص سياحي، وذلك يتعارض مع القانون رقم 8 لسنة 2022، الذي ينص على أن السياحة هي فقط الجهة المسؤولة عن التفتيش على المنشآت والمطاعم ذات الترخيص السياحي، مطالبا الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بالتدخل لوقف هذه الممارسات المخالفة للقانون.

وفيما يخص ملف التدريب، قال وهبة، إن الدكتورة سهى بهجت مستشارة وزير السياحة للتدريب، عقدت اجتماعا مع الغرف السياحية وأعلنت خلاله إنشاء منصة إلكترونية تابعة للوزارة تختص بتدريب جميع العاملين بالقطاع السياحي، وسيتم جمع المواد التدريبية من كل غرفة، لبدء التنفيذ على 3 مراحل خلال 3 سنوات، يكون بنهايتها قد تم تدريب جميع العاملين بالقطاع، ولن يسمح لأحد بالعمل سوى بعد الحصول على شهادة من المنصة.

وتابع: "لدينا حوالي 1500 مطعم سياحي بمصر، وبمتوسط عمالة 20 موظفا في المطعم الواحد يصبح الإجمالي 30 ألف موظف على مستوى الجمهورية يحتاجون للتدريب، في كافة التخصصات، وهو ما يستدعي الاهتمام بهذا الملف، والبدء بأسرع وقت ممكن، بالتزامن مع خطة الغرفة التدريبية الجارية، ويجب التدقيق من البداية في اختيار طلاب الكليات والمعاهد السياحية، ثم تدريبهم جيدا، ليكن لدينا كوادر مؤهلة تستطيع تولي المسؤولية".

وأكد أنه يجب زيادة مدة تدريب طلاب الكليات والمعاهد، وإلزام الجهات التعليمية بتوجيه الطلاب للتدريب في المطاعم السياحية خلال الدراسة، ما سوف يؤهل الطالب لسوق العمل، ويتيح للمطعم اختيار العناصر الجيدة، لافتا إلى أن اتحاد الغرف السياحية أعلن أن وزارة السياحة بصدد إصدار قرار وزاري بإلزام أي مطعم يستقبل سائحين بالحصول على ترخيص سياحي وإلا تعتبر مخلفة تعاقب عليها المنشأة.