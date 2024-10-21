جامعة قناة السويس تنظم برنامجًا تدريبيًا لمكافحة التنمر بمدرسة الإسماعيلية الإعدادية

نظمت جامعة قناة السويس اليوم الإثنين الموافق 21 أكتوبر 2024، برنامجًا تدريبيًا حول "التنمر: أنواعه، آثاره، وطرق مواجهته"، بمدرسة الإسماعيلية الإعدادية، بمشاركة (37) طالب.

وذلك في إطار حرص جامعة قناة السويس على توعية الطلاب ومكافحة الظواهر السلبية في المجتمع المدرسي، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وبإشراف عام الدكتورة دينا محمد علي أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشرف على تنظيم البرنامج الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية. وأدارته الدكتورة نشوى سعد محمد بسطويسي، أستاذ أصول التربية بجامعة قناة السويس.

ويهدف البرنامج إلى تعريف الطلاب بظاهرة التنمر، أبعادها، أنواعها، وأسبابها، بالإضافة إلى كيفية معالجة هذه الظاهرة وطرق مكافحتها.

وتم تقديم تعريف للتنمر على أنه سلوك عدواني متكرر يهدف إلى إلحاق الضرر بشخص آخر جسديًا أو نفسيًا، حيث تم تسليط الضوء على أنواع التنمر المختلفة، مثل التنمر عبر الإنترنت، التنمر اللفظي، التنمر الاجتماعي، التنمر العرقي، والتنمر البدني.

كما تناول البرنامج أبعاد هذه الظاهرة وآثارها السلبية على المتنمر عليه والمتنمر نفسه، مؤكداً على أن كلا الطرفين يحتاج إلى التوجيه والعلاج النفسي والسلوكي.

كما تم استعراض الأسباب المؤدية إلى التنمر، والتي تشمل الأسباب النفسية، الأسرية، المدرسية، والإعلامية، مع التركيز على دور المجتمع المدرسي في تقليص هذه الظاهرة.

واختتمت الورشة بتقديم توصيات فعّالة لمكافحة التنمر، منها تعزيز بيئة مدرسية إيجابية، تعليم المهارات الاجتماعية والعاطفية، وغرس مبدأ التسامح بين الطلاب.

ويأتي البرنامج تحت إشراف أحمد رمضان سعيد، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، والمهندسة وفاء أمام أحمد، مدير عام مشروعات البيئة.