الطب الشرعي يفحص جثمان خمسينى قتل فى مشاجرة بالوراق

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول مقتل خمسينى على يد خراط إثر مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالوراق.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه وإعداد تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

تلقي المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين عامل خمسيني وخراط بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تعدي فيها الطرف الثاني على الأول بسلاح أبيض محدثا إصابته التي أودت بحياته، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

