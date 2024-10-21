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الإثنين 21 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية وسفير الاتحاد الأوروبى يتفقدان إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.. شاهد

تفقد محافظ الدقهلية
تفقد محافظ الدقهلية وسفير الإتحاد الأوروبى لإدارة المخلفات
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استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين السفير كريستيان بيرغر سفير الاتحاد الأوربي، وذلك فى إطار زيارته للمحافظة لزيارة موقع المحطة الوسيطه للمخلفات الصلبة في نبروه، والتي يتم إنشاؤها ضمن مشروع تطوير مصرف كتشينر.

فيما تفقدا إدارة المخلفات الصلبة بديوان عام المحافظه برئاسة محمد حمص واستمع لشرح عن الادارة و طريقة معالجة المخلفات الصلبة، وطريقة نقلها من مصدرها الرئيسي حتى تصل إلى مصانع التدوير، والعقبات التى تواجه عملية الجمع من المصدر و وصولها إلى المرحلة النهائية.

فيما تضم المحافظه 5 مصانع لتدوير المخلفات الصلبة، ويتم في الوقت الحالي إنشاء مصانع في الأماكن التي لا يوجد بها أماكن تجميع مخلفات صلبة. 

لينك البث المباشر 

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