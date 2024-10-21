رئيس جامعة سوهاج يشهد مناقشة ماجستير عن الأداء التشغيلي للشركات المصرية بكلية التجارة

شهد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، مناقشة رسالة ماجستير بعنوان "اثر التطبيق المتكامل لنظام التصنيع المرشد ونظام التصنيع الفعال علي فعالية إدارة التكلفة وانعكاسها علي الاداء التشغيلي للشركات المصرية " والمقدمة من الباحثة ندي نبيل نور الدين، المعيد بقسم المحاسبة بكلية التجارة.

وجاء ذلك بحضور كل من الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة والدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة الأسبق، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الاداري، بمقر الكلية بالمقر الجديد.

هذا وقدم رئيس الجامعة التهنئة للباحثة لنيلها درجة الماجستير التي أقرتها لجنة المناقشة والحكم، متمنياً لها التوفيق في مسيرته العلمية والعملية، معرباً عن فخره بأبنائه الباحثين من الشباب، وبالمستوى الأكاديمي المتميز الذين حققوه في مختلف المجالات، من خلال دعم إدارة الجامعة لهم وتوفير كل مقومات النجاح والتعليم.

وجدير بالذكر أن لجنة الإشراف على الرسالة ضمت كلاً من الدكتور محمد الصغير استاذ المحاسبة وعميد الكلية، الدكتور خالد عقيل استاذ المحاسبة المساعد بالكلية، وضمت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة كلاً من الدكتور محمد نشأت استاذ المحاسبة" رئيسا"، الدكتور محمد الصغير أستاذ المحاسبة وعميد الكلية" مشرف وعضو"، الدكتور أحمد اشرف استاذ المحاسبة المساعد بجامعة اسيوط"عضو"، الدكتور خالد عقيل استاذ المحاسبة المساعد" مشرف وعضو".