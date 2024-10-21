لا كاميرات أو شهود وإصابات خطرة.. تفاصيل دهس لاعبي فريق الدراجات

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالشيخ زايد، عن مفاجآت في حادث إصابة لاعبين من فريق نادي ٦ أكتوبر للدراجات، إثر حادث تصادم مروع على طريق "مصر الإسكندرية" الصحراوي.

لا كاميرات ولاشهود.. محدش شاف حاجة

وكشفت التحقيقات التي أجريت برئاسة المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد أن الحادث وقع على الطريق الداعم الخاص بالخدمات بطريق مصر اسكندرية الصحراوي صباح الأحد أثناء تمرين 7 من لاعبي فريق الدراجات على الطريق الصحراوي.

وتبين أن الطريق المذكور لا يوجد به كاميرات مراقبة في محيط الحادث، كما تبين أن الحادث لا يوجد له شهود عيان، حيث وقع في ساعة مبكرة في الصباح، علاوة على عدم رؤية اللاعبين للسيارة التي دهستهم، حيث أطاحت بهم من الخلف، ولم ير أيًا منهم السيارة التي فرت مسرعة من مكان الحادث.

كسور بالعمود الفقري والترقوة وكدمات بالرئة

وبينت التقارير الطبية الخاصة بالمصابين، أن 4 من اللاعبين المصابين أسفر الكشف الطبي عن إصاباتهم بإصابات خطرة تنوعت بين كسور بالعمود الفقري لـ 2 من اللاعبين، وكدمات بالرئة والمخ وكسر بالضلوع ونزيف بالبطن وكسور بالترقوة وكسور بالرسغ والذراع، كما اصيب أحدهم باسترواح هوائي بالصدر ( انخماص الرئة)، إضافة إلى كدمات وجروح متفرقة، وتم إيداع اللاعبين الأربعة الغير مستقرة حالتهم بغرفة العناية المركزة تحت الملاحظة الطبية، بينما غادر آخرون المستشفى.

ملحقناش نشوف حاجة والعجل اتفرم.. أقوال 2 من لاعبي فريق الدراجات بأكتوبر

وانتقل فريق من النيابة إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لسماع أقوال اللاعبين المصابين، وتبين دخول 4 لاعبين إلى المستشفى في حالة حرجة ولا تسمح حالتهم بسماع أقوالهم، وغادر لاعب المستشفى، ولم يتبق سوى حالتين للاعبين تستمع النيابة لأقوالهما حول ملابسات الحادث وكيفية وقوعه.

وقال الاثنان المصابان في أقوالهما أمام النيابة، إنهما لم يشاهدا ما حدث، معلقين: (مشوفناش حاجة..عربية خبطتنا من الخلف وملحقناش نشوف أي حاجة.. ومنعرفش حتى مواصفات العربية.. لقينا نفسنا كلنا فوق بعض.. وكله بيصرخ من العجل اللي اتفرم بينا".

جهود مكثفة

وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لإلقاء القبض على سائق السيارة المتسبب في حادث فريق الدراجات لنادي 6 أكتوبر على طريق "مصر الإسكندرية" الصحراوي، وكلفت النيابة رجال المباحث بجمع التحريات اللازمة حول السيارة المتسببة في الحادث وقائدها والتحري حول وجود كاميرات مراقبة في الطرق المؤدية إليه وإيفاد النيابة بها.

بلاغ الحادث



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث دهس ووجود مصابين علي الطريق الصحراوي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بعدد من لاعبي فريق 6 أكتوبر للدراجات أثناء تمرين الفريق علي الطريق الصحراوي، نتج عن الحادث إصابة 7 لاعبين جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

بيان النادى

كان نادي 6 أكتوبر برئاسة دكتور عبداللطيف صبحي، أصدر بيانًا رسميًا بشأن تعرض فريق دراجات النادي لحادث سير أثناء أدائهم التدريب، حيث أسفر الحادث على نقل 7 لاعبين إلى أحد المستشفيات في الشيخ زايد لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.



وجاء بيان نادي 6 أكتوبر كالتالي:

«السيدات والسادة الأعضاء نعلمكم بأنه قد تعرض فريق دراجات النادي لحادث سير أثناء أدائهم التدريب، وأسفر الحادث على نقل ٧ لاعبين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية».

وأضاف البيان: «يتابع الأستاذ الدكتور/ عبداللطيف الصبحي رئيس مجلس الإدارة، والسيد الدكتور/ هشام الجيوشي نائب رئيس مجلس الإدارة، والسيد اللواء/ وليد طاهر المدير التنفيذي وبعض أعضاء المجلس والنشاط الرياضي بالكامل اللاعبين المصابين وحالتهم أول بأول».

«وتم تحرير محضر بمعرفة المصابين والنادي ضد السائق المتهور الذي قام باصطدام اللاعبين أثناء تدريبهم وسوف يتابع النادي والإدارة القانونية جميع الإجراءات المختصة السرعه القبض على الجاني».

وتابع البييان: «نسأل الله الشفاء العاجل لجميع اللاعبين، كما نؤكد لحضراتكم باهمية النادي القصوي ونتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة جميع أفراد الفريق».



حيث أن منذ اللحظة الأولي هناك متابعة شخصية من رئيس النادي ومتواجد بالمستشفي مع اللاعبين وحتي الآن للاطمئنان على سلامتهم ومتابعة حالتهم والإجراءات اللازم لتحسنهم وتخطي مرة الخطر، برجاء الدعاء لهم جميعا بالشفاء العاجل.



واختم البيان: «اللهم أذهب البأس رب الناس، يا رب اشفهم وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، يا رب أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين، اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيهم وتمدهم بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير».