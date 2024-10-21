استقبال جماهيري لعرض "بينو" في مهرجان المسرح العربي

شهد قصر ثقافة الأنفوشي، في العاشرة من مساء أمس، حضور جماهيري مكثف في العرض المسرحي " بينو " اول عروض الدورة الخامسة من مهرجان المسرح العربي، وتحمل هذه الدورة من المهرجان اسم الفنان كريم عبد العزيز، وهو المهرجان التابع لأكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، تحت رعاية الاستاذ الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديميةالفنون واشراف الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية والفنان محمد عصمت مدير المهرجان.

تفاصيل مسرحية “بينو”

شارك في العرض من الممثلين ماريا أسامة، مصطفي عيد، ميرنا خطاب، هشام السنباطي، جني فريد، احمد إيهاب، عبدالرحمن هريدي، جاسر محمد، فارس هريدي، الادهم محمد، عمر هاشم، عمرو وائل، سعد محمد، محمد حسن والطفلة بوسي جابر والعرض إضاءة أحمد طارق، ديكور أمجد ماجد، ملابس ومكياج نادين وائل، مخرج منفذ حسين محمد، أشعار أشرف علي، ألحان وغناء هدير طارق، موسيقي محمد غنيم، بوستر مينا صلاح، تأليف ندي عادل، فيديو مابينج حسن جمال وإخراج أشرف علي.



وأشار تامر طه مدير المركز الإعلامي للمهرجان إلي أن محافظة الإسكندرية تحتضن المهرجان، فى الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر المقبل وسوف يضم المهرجان 5 عروض مسرحية، تتنافس علي جوائز الدورة الخامسة، وتقام العروض وحفل الافتتاح علي مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، علي أن يقام حفل ختام مهرجان في دار الأوبرا المصرية، أوبرا سيد درويش وتقام علي هامش المهرجان عدد من الورش الفنية المميزة، و يُكرم المهرجان هذا العام عدد من الفنانين تقديرا لإسهاماتهم المميزة فى عالم المسرح والفن، بالإضافة لوجود عديد من المفاجأت، سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال فترة فعاليات المهرجان.