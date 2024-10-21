صعود جماعى لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الإثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وزاد رأس المال السوقي بنحو 48.9 مليارات جنيه، مدعوم بمشتريات المستثمرين الأجانب والعرب، ليسجل في الختام 2.169 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 3.1%، ليغلق عند مستوى 30,445.2 نقطة، وارتفع أيضًا مؤشر "EGX TR" بنسبة 3.11%، ليغلق عند مستوى 13,301.09 نقطة، وكذا مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 2.98% ليغلق عند 37,758.51 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 3.39%، ليغلق عند مستوى 3,187.79 نقطة، وكذا مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 2.07%، ليغلق عند مستوى 7,682.27 نقطة.

كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 2.49%، ليغلق عند مستوى 10,852.87 نقطة، وكذا مؤشر "EGXSP" بنسبة 3.67%، ليغلق عند مستوى 6,479.75 نقطة .

وسيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الإتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 3.4 مليون جنيه، و 14.9 الف جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع مسجلين صافي بلغ 18.3 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 4.2 مليارات جنيه، وذلك بعد التداول على 736.8 مليون سهم، من 127 ألف صفقة منفذة.