وليد عطا يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد ألعاب القوى

تقدم الدكتور وليد عطا رئيس اتحاد العاب القوى السابق ، بأوراق ترشحه على منصب رئيس اتحاد العاب القوى في الدورة الجديدة 2025/2024 .

وأعلن الدكتور وليد عطا ترشحه لرئاسة اتحاد العاب القوى ، إحتراما وتقديرا منه لأسرة العاب القوى المصرية و جمعيتها العمومية المحترمة .

وأكد الدكتور وليد عطا أن قراره جاء إستجابة لأسرة العاب القوى المصرية ،بعد ما لمسه من كم المشاعر الصادقة من الحب والاهتمام التي حظى بها طوال الفترة الماضية وخاصة في آخر 48 ساعة .

وشدد الدكتور وليد عطا على أنه لم ولن يفكر من الأصل في التخلي عن كل من وضع ثقته به لحمل هذه المسؤولية خلال تلك المرحلة الصعبة التي تمر بها اللعبة والرياضة بصفة عامة ، وبرغم الوضع القائم الذي ستجرى عليه العملية الانتخابية .

وقال عطا :' علينا إعلاء الصالح العام للعبة ودورها في المنظومة الرياضية المصرية ، وذلك يتطلب من الجميع التوحد خلف هدف واحد وهو أن تعود الانجازات الدولية والعالمية لالعاب القوى المصرية ، وأن تعود أم الالعاب لمنصات التتويج وترفع علم مصر خفاقا عاليا ".

يذكر أن اتحاد ألعاب القوى شهد العديد من الإنجازات غير المسبوقة خلال فترة ولاية الدكتور وليد عطا السابقة ، كان أبرزها فضية ايهاب عبد الرحمن في رمي الرمح في بطولة العالم ببكين ، والتي تعد أول ميدالية عالمية في تاريخ العاب القوى على مستوى الكبار ، وكذا برونزية الإطاحة بالمطرقة لأحمد طارق في اولمبياد الشباب بالصين ، والتي تعد أول ميدالية اوليمبية لالعاب القوى المصرية .

جدير بالذكر أن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المصري لالعاب القوى سوف ينعقد يوم 8 نوفمبر المقبل ، و تضم الجمعية العمومية 69 ناديا .