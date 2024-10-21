محلل سياسي: إسرائيل تسعى لتهجير سكان غزة وخلق بيئة غير صالحة للحياة

قال عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في عدوانه على قطاع غزة، موضحا أنّ هناك عملية ممنهجة لتهجير الفلسطينيين من شمال قطاع غزة وإفراغ المنطقة من السكان، فضلا عن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عمليات تفجير المربعات السكنية.

وأضاف «مطاوع»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ميرفت المليجي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ إسرائيل تعتبر نفسها وصية على شمال قطاع غزة بالتالي تريد تهجيره دون انتظار موافقة من أحد،ى مشيرا إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل العمليات العسكرية التي تجري في شمال غزة والقصف والتدمير ونسف المربعات السكنية، إذ إنّ الهدف منها القضاء على كل من يتحرك ضد إسرائيل.

وتابع: «الهدف من الحرب على قطاع غزة هو تهجير السكان وليس بالضرورة أن يكون تهجير قسري عبر دفعهم على الحدود، ولكن عبر خلق بيئة غير صالحة للحياة، فضلا عن التضييق اليومي على السكان بحيث عندما تسمح فرصة لأي شخص للمغادرة يقوم بالمغادرة برغبته، لأن مسح المربعات السكنية وتقليل عدد المباني يعني أن أصحاب هذه المباني سيعيشون في مخيمات وهذا أمر من الصعب تحمله».