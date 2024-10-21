إمام عاشور وقندوسي وكهربا.. ضحايا محمد رمضان في الأهلي

ضحايا محمد رمضان في الأهلي.. يوم 30 سبتمر الماضي أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تعيين محمد رمضان، في منصب المدير الرياضي للنادي، بعد أيام من عودته للقلعة الحمراء في منصب عضوية لجنة التخطيط ، وسط توقعات من جمهور الأهلي بعودة الإنضباط للفريق بعد فترة من عدم الإلتزام داخل غرفة الملابس وخروج عدد كبير من اللاعبين عن النص وخسارة لقب السوبر الأفريقي أمام الغريم التقليدي الزمالك.

وخلال أقل من شهر لتعيين محمد رمضان في منصب المدير الرياضي للنادي الأهلي، وضع خلاله قواعد العمل واساسيات الانضباط داخل صفوف الفريق وأظهر “العين الحمراء” للجميع بعد فترة من “الإنفلات” وسيطرة السوشيال ميديا على عقول وتصرفات عدد كبير من اللاعبين.

وأصبح محمد رمضان “الحاكم بأمره” في إدارة الكرة بالنادي الأهلي ومعظم القرارات تخرج من خلاله بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي الذي منح كل الصلاحيات للمدير الرياضي للسيطرة على غرفة الملابس وتصرفات اللاعبين .

محمد رمضان مع الخطيب

عقوبة إمام عاشور

بعد ساعات من تعيينه مديرًا رياضيًا وقع محمد رمضان عقوبة مغلظة على إمام عاشور لاعب الفريق بسبب تصرفات اللاعب في مباراة السوبر الافريقي أمام الزمالك، حيث دخل “عاشور” في أزمة مع جمهور الزمالك ومشادة مع دونجا لاعب الفريق المنافس وخروجه عن التركيز في الملعب بالإضافة إلى دخوله في مشادة كلامية مع زميله بالفريق محمد مجدي أفشة.

وبعد أيام من العقوبه المالية أجبر محمد رمضان اللاعب على “حلق” شعره وتغيير “اللوك” والالتزام بالتعليمات والابتعاد عن السوشيال ميديا، خاصة أن تصرفات إمام عاشور في الفترة الأخيرة كانت مثيرة للجدل، والتي كان آخرها الاعتداء على فرد أمن في أحد المولات وتحرير بلاغ ضده في النيابة وتحويله للمحكمة.

إمام عاشور

عرض أحمد قندوسي للبيع

كان القرار التربوي الثاني من محمد رمضان داخل النادي الأهلي عقب توليه منصب المدير الرياضي هو عرض اللاعب الجزائري أحمد قندوسي المعار لصفوف فريق سيراميكا للبيع على خلفية تصريحات اللاعب ضد إدارة النادي.

وأحال محمد رمضان اللاعب الجزائري للتحقيق أمام الشئون القانوينة بالنادي بعد هجوم أحمد قندوسي على مسئولي الأهلي واتهام إدارة التعاقدات بالسمسرة من خلال دخول وكلاء اللاعبين بشكل إجباري في الصفقات، وبعد التحقيق أعلن محمد رمضان عرض اللاعب للبيع.

أحمد قندوسي

عقوبة تاريخيه وترحيل كهربا

جاءت الضربة الثالثة من محمد رمضان ضد لاعبي الأهلي بمثابة “الضربة القاضية” لعودة الألترام للفريق والتأكيد على وضع نهاية لحالة الانفلات في صفوف الفريق.

وأعلن محمد رمضان ترحيل محمود كهربا من الإمارات وعودة للقاهرة وتغريم كهربا مليون جنيه على خلفية دخوله في أزمة جديدة مع الجهاز الفني بعد مبارة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كاس السوبر المصري للأبطال.

واعترض “كهربا” بشكل غير لائق على مارسيل كولر بسبب عدم المشاركة في مباراة سيراميكا وداخل في مشاردة كلامية مع المدير الفني ورفضه السلام على مارسيل كولر كما رفض كهربا أيضا محاولات زملائه للتهدئة.

وأنفجر محمود كهربا في وجه الجميع داخل غرفة الملابس في حضور محمد رمضان المدير الرياضي الذي كان شاهدا على تصرفات اللاعب ليتم بعدها إعلان القرار بعودة كهربا للقاهرة وعدم استكمال بطولة السوبر مع الفريق بالإضافة للغرامة الكبيرة.