التحريات تكشف كواليس إنهاء عامل لحياته بالمنيرة الغربية

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول إنهاء عامل لحياته شنقًا بسبب مروره بضائقة مالية.

وتسلمت النيابة العامة التحريات حول الواقعة، وتبين أن المتوفي أقدم على الانتحار بسبب مروره بضائقة مالية فى الفترة الأخيرة و تراكم الديون عليه، وأضافت التحريات، أنه أصيب بحالة من الاكتئاب ما دفعه للتخلص من حياته.

وفي التفاصيل، تلقي الرائد يوسف رشوان رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور علي جثة أحد الأشخاص مشنوقا داخل منزله بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة عامل مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة، وبعمل التحريات وسؤال أهلية المتوفي أفادوا بإقدامه علي إنهاء حياته شنقاً لمروره بأزمة نفسية ولم يشتبهوا في وفاته جنائياً جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.