إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس وسيارة على كورنيش الإسكندرية

شهد كورنيش الإسكندرية منذ قليل حادث انحرف أتوبيس نقل عام عن مساره أثناء سيره في الخط الخاص به، حيث تخطى الرصيف الحاجز الذي يفصل السيارات على طول الكورنيش.

وتسبب انحراف الأوتوبيس عن مساره في دهس سيارة تحت عجلاته، بمنطقة جليم شرق الإسكندرية، حيث تفاجأت السيارات في الجهة الاخرى بسير الاتوبيس عكس الأتجاه لتسود حالة من الخوف والقلق ومحاولة الهروب من التصادم معه.

وخاصًا أن السرعة المقررة على طريق الكورنيش هي 60 كم، وكانت السيرات تسير بسرعة أقل منها بسبب ساعات الازدحام الشديدة وقت الظهيرة.

ليتفاجئ المارة بعبور أتوبيس نقل عام رقم ه ق د 361، للجزيرة الفاصلة بين الطريقين ودهس سيارة ملاكي بمن فيها تحمل لوحات معدنية رقم ع و ي 8296، والتي تحطمت بالكامل.

وتلقت شرطة النجدة بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس نقل عام بسيارة ملاكى بمنطقة جليم على طريق البحر ووجود مصابين وشلل تام في الحركة المرورية.

لتنتقل على الفور قوات الأمن لموقع الحادث، وبعد الفحص تبين تصادم أنوبيس مع سيارة ملاكي وإصابة 5 أشخاص، تم نقلهم إلى الميتشفى لتلقي العلاج.

وساعد ضباط إدارة مرور الإسكندرية بسرعة يحب السيارة وتسيير الحركة المرورية، وتحرير المحضر بالواقعة بقسم شركة رمل أول وإخطار النيابة.