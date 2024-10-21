وكيل الرياضة بأسيوط يتفقد عددا من المنشآت الشبابية بمدينة الرحاب

أجرى أحمد السويفى وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط جولة تفقدية لعدد من المنشأت الشبابية تحت الأشهار بمدينة الرحاب بأسيوط الجديدة شملت الجوله (مركز شباب أبنى بيتك ٢، نادى الريحاب الرياضى ، ملعب بالتوسعات الجنوبية الشرقية)

رافقه جولته دكتور محمد السباعى مدير إدارة الهيئات ،عاطف محمد معاون وكيل الوزارة ، رمضان سيد عبد المولى مدير الشئون القانونية، أنور عبد الرحيم مدير إدارة شباب الفتح ، محمود أنور مدير مكتبه

حيث استهل جولته بمتابعة نادى الرحاب الرياضى وتفقد جميع المنشآت التابعة للنادى والمتضمنه حمام سباحه ،ملاعب ، وصالات العاب وخلال جولته التقى ببعض الشباب المترددين على المكان وأكد لهم اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتوفير كافة احتياجاتهم داخل مراكز الشباب٠

كما تفقد مركز شباب أبنى بيتك ٢ تحت الاشهار ولم يتم استلامه والعمل به ووجة مسئولى المكان بضرورة المتابعة الدورية للمكان والحفاظ على منشآت المركز لحين استلامه والعمل به

وفى ذات السياق، تفقد وكيل الوزارة ملعب بالتوسعات الجنوبية الشرقية الجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاشهارة كمركز شباب يخدم أهالى المنطقه

وأوضح السويفي أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بقطاع الشباب والرياضة ولا تالوا جهدا فى تقديم كامل الدعم والمساندة لهذا القطاع الذي يساهم فى بناء اجسام وعقول الشباب بشكل إيجابي ليعود بالنفع على المجتمع ولتوفير البنية الرياضية التي تكفل لهم ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية بتلك المنشات والتي يتم العمل علي تطويرها وتنميتها ليستفاد بها الشباب والاسرة المصرية

ويتجلى هذا الاهتمام فى تطوير وانشاء العديد من الأبنية الرياضية فى مختلف ربوع الجمهورية خاصة داخل القرى المحرومة والمدن الجديدة حتى تتيح الفرصة للجميع لممارسة الرياضة ومختلف الأنشطة٠

ويأتى ذلك وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،واللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ اسيوط بضرورة المتابعة المستمرة لكافة الهيئات الشبابية والرياضية لضمان انتظام العمل وانضباط العاملين وتنفيذ الأنشطة وتقديم الخدمات تحقيقا لأهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.